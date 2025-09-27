Logo Image

Super League: Ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISS

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Λεβαδειακό και ο Άρης τον Πανσερραϊκό στα παιχνίδια που ξεκινούν το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Με δύο παιχνίδια ξεκινά η πέμπτη αγωνιστική της Super League.

Το πρόγραμμα ανοίγει στο Φάληρο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Λεβαδειακό, επιθυμώντας να επιστρέψει στις νίκες μετά τις ισοπαλίες με Πάφο και Παναθηναϊκό. Απέναντί του θα βρει την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, την ομάδα της Βοιωτίας.

Το βράδυ, ο Άρης υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και θέλει να συνεχίσει το σερί που τρέχει επί των ημερών του Μανόλο Χιμένεθ.

Συνοπτικά:

Σάββατο 27/9

18:00: Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
20:30: Άρης-Πανσερραϊκός

Κυριακή 28/9

17:00: ΑΕΚ-Βόλος
19:00: ΟΦΗ-Κηφισιά
20:30: Αστέρας-ΠΑΟΚ
21:00; Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29/9

18:00: Ατρόμητος-Λάρισα

