Αταμάν: Ίσως στο μέλλον ο Αντετοκούνμπο να παίξει για τον Παναθηναϊκό

Μία… βόμβα για το μέλλον έριξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μιλώντας για την πιθανότητα να αγωνιστεί στον ελληνικό σύλλογο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak έχει μιλήσει για την επιθυμία του να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Τούρκου κοουτς αλλά και για το όνειρο του να παίξει κάποια στιγμή στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε στο «S Sport»

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: “Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;” Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να… χτυπήσει μέσα στο ζωγραφιστό. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ.

Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: “Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα”. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον!».