Super Cup: Ολυμπιακός-Προμηθέας το ζευγάρι του τελικού

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στον τελικό του Super Cup το βράδυ του Σαββάτου(20:00) στη Ρόδο, στην αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι Πειραιώτες πέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Καρδίτσας, επικρατώντας με 89-56. Ο Χολ και ο Βεζένκοβ ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών με 16 πόντους ενώ ο Λι πρόσθεσε 15 και ο Ντόρσει, 11.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Προμηθέας επιβλήθηκε επί της ΑΕΚ με 84-70. Για την ομάδα της Πάτρας, ο Γκρέι έκανε ένα φανταστικό ματς, σκοράροντας 30 πόντους και τον ακολούθησε ο Μακάλουμ με 19.