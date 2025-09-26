Logo Image

Super Cup: Ολυμπιακός-Προμηθέας το ζευγάρι του τελικού

Αθλητικά

Super Cup: Ολυμπιακός-Προμηθέας το ζευγάρι του τελικού

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Το βράδυ του Σαββάτου θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στον τελικό του Super Cup το βράδυ του Σαββάτου(20:00) στη Ρόδο, στην αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι Πειραιώτες πέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Καρδίτσας, επικρατώντας με 89-56. Ο Χολ και ο Βεζένκοβ ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών με 16 πόντους ενώ ο Λι πρόσθεσε 15 και ο Ντόρσει, 11.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Προμηθέας επιβλήθηκε επί της ΑΕΚ με 84-70. Για την ομάδα της Πάτρας, ο Γκρέι έκανε ένα φανταστικό ματς, σκοράροντας 30 πόντους και τον ακολούθησε ο Μακάλουμ με 19.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube