Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητά από FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διοργανώσεις

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χατζιοσμάνογλου, απέστειλε επιστολή στη FIFA, την UEFA και τους επικεφαλής των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, καλώντας τους να απαγορεύσουν στο Ισραήλ να συμμετάσχει σε αθλητικές διοργανώσεις, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το αίτημα έρχεται καθώς η UEFA, η διοικητική αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φαίνεται έτοιμη για έκτακτη ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα σχετικά με την αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, με τις εθνικές ομοσπονδίες να δέχονται αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις μετά από εκκλήσεις για δράση.

«Παρά το γεγονός ότι τοποθετούνται ως υπερασπιστές των πολιτικών αξιών και της ειρήνης, ο αθλητικός κόσμος και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί παρέμειναν σιωπηλοί για πολύ καιρό», γράφει ο Χατζιοσμάνογλου στην επιστολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Καθοδηγούμενοι από αυτές τις αξίες, αισθανόμαστε την υποχρέωση να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με την παράνομη [και, το πιο σημαντικό, εντελώς απάνθρωπη και απαράδεκτη] κατάσταση που επικρατεί από το Κράτος του Ισραήλ στη Γάζα και τις γύρω περιοχές».

Πηγή: Reuters