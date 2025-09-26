Νίκολιτς: Δεν λέει κάτι η καλή μας αρχή, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι

Η ΑΕΚ έχει πολύ καλή εικόνα τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη μέχρι στιγμής αλλά ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς κρατά χαμηλά την μπάλα, προσδοκώντας ανάλογη συνέχεια της ομάδας του σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού στη κάμερα της CosmoteTv:

Για τις σκέψεις του για το ματς με τον Βόλο: «Τα παιχνίδια που έρχονται πριν ή μετά από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είναι πάντα πονηρά και δύσκολα. Γιατί θα μπορούσε να σου συμβεί, η συγκέντρωση και η προσοχή σου να είναι στραμμένη αλλού. Όμως, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ναι, έχουμε ένα καλό σερί αποτελεσμάτων, σε δώδεκα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν είμαστε αήττητοι.

Όμως, αυτό που είπα στους παίκτες, θα το πω και σε εσάς: So what; Αυτή είναι η δική μου ερώτηση: So what; Είναι απλώς ένα καλό ξεκίνημα, είμαστε στα τέλη Σεπτέμβρη και θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος της σεζόν. Οπότε, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί. Ο Βόλος διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα, δύσκολη ομάδα. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια τερματίζει στη μέση της βαθμολογίας.

Δεν είναι ευχάριστο το να παίζεις απέναντί της, με την ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ της. Οπότε, πρέπει να πάμε με τη μέγιστη συγκέντρωση σε αυτό το ματς, μπροστά στον κόσμο μας την Κυριακή. Για να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να πάρουμε ακόμη τρεις βαθμούς».

Για το αν είναι προπονητής που συνηθίζει να προετοιμάζει σετ αγώνων, σε επίπεδο ενδεκάδας και rotation, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της κι ευρωπαϊκό παιχνίδι: «Πάντα προετοιμάζω περισσότερα από ένα παιχνίδια, όμως θα επιλέξουμε μια δυνατή ομάδα για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο».

Για το αν είναι στόχος τα καλά διαστήματα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ μέσα στα παιχνίδια να μεγαλώσουν: «Ναι, είναι. Όσα πιο πολλά λεπτά παίζουμε σε υψηλό τέμπο και σε καλό επίπεδο, τόσο έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίζουμε. Τα έχουμε καταφέρει κι έτσι μέχρι στιγμής, όμως θέλω τα διαστήματα καλού ποδοσφαίρου να μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο. Φυσικά, δεν είσαι μόνος σου στον αγωνιστικό χώρο ποτέ.

Υπάρχει κι ένας αντίπαλος. Και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο, που να μπορεί να παίξει για ενενήντα πέντε λεπτά το δικό της παιχνίδι. Γιατί υπάρχουν και οι αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Κι έχουν κι αυτοί τις προπονήσεις τους, τις τακτικές τους, τις προσπάθειές τους, την δική τους ποιότητα. Οπότε, όταν πετυχαίνεις το 60- 40 ή το 65 – 35, είσαι ήδη σε καλό δρόμο».