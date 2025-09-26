Ντούσκος: Θα τα δώσω όλα στον τελικό για ένα μετάλλιο

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε το πρωί της Παρασκευής στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας και δήλωσε έτοιμος να κάνει τα πάντα για ένα μετάλλιο.

Παράλληλα στάθηκε στον παράγοντα της ελληνικής ψυχής που του δίνει κουράγιο στα τελευταία μέτρα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι αρκετά χαρούμενος που μπόρεσα άλλη μια φορά να είμαι στους έξι κορυφαίους του κόσμου. Πιστεύω πως για όλα τα αγωνίσματα και ειδικά για το σκιφ είναι πολύ δύσκολο κάθε φορά να αποδίδεις έτσι και να βρίσκεται στην κορυφαία εξάδα.

Είμαι αρκετά χαρούμενος που πήρα αυτή τη θέση. Η κούρσα ήταν αρκετά δύσκολη. Είχε πολλή ζέστη, αλλά όλα πήγα καλά δόξα τω Θεώ και μπόρεσα να είμαι μαζί με τους δύο κορυφαίους, τον Ολλανδό και τον Γερμανό. Από εκεί και πέρα στον τελικό θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο».

Για τον τελικό που θυμίζει… Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι:

«Είναι ώρα για… εκδίκηση. Ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε κατ’ ευχήν. Όπως φάνηκε πέσαμε στο ένα δευτερόλεπτο και οι τρεις. Από την άλλη τη σειρά ξέρω πως ο Λευκορώσος είναι πάρα πολύ δυνατός και πιστεύω ότι εμείς οι τέσσερις θα πάμε για το μετάλλιο. Αν πάνε όλα καλά και μπορέσω να κρατηθώ κοντά τους στο τέλος, πιστεύω πως θα μπορέσω να με ένα σπριντ να φτάσω στο μετάλλιο».

Για τα τελευταία μέτρα που ανέβασε ρυθμό:

«Ανέβασα κουπιές, αλλά έπρεπε να είμαι πιο κοντά τους. Ξέρω πως είναι πολύ δυνατοί, απλά στο τέλος δεν έχουν άλλο να δύναμη να καταθέσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις… μιλάει και η ελληνική ψυχή και πιστεύω πως γι’ αυτό έκλεισα τόσο πολύ την απόσταση. Λίγο πιο κοντά να είμαι και τους έχω».