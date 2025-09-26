Ολυμπιακός: Διάκριση για τον Τζολάκη

Ο Κωνσταντής Τζολάκης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία προόδου κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, έχει γίνει βασικός στην Εθνική Ελλάδος και η χρηματιστηριακή του αξία αυξάνεται συνεχώς.

Ο 22χρονος κίπερ, μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην λίστα του CIES Football Observatory με τους πιο ακριβούς γκολκίπερ εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο Τζολάκης βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με εκτιμώμενη αξία στα 13.1 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ανατόλι Τρούμπιν της Μπενφίκα με 46,6 εκατ. ευρώ, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν ο Ρόμε-Τζέιντεν Οβούσου-Οντούρο της Άλκμααρ (21,8 εκατ. ευρώ) και ο Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο (20,5 εκατ. ευρώ).