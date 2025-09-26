Logo Image

Ολυμπιακός: Διάκριση για τον Τζολάκη

Αθλητικά

Ολυμπιακός: Διάκριση για τον Τζολάκη

EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Ο Έλληνας κίπερ βρίσκεται στην λίστα με τους πιο ακριβούς παίκτες στη θέση του, εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Ο Κωνσταντής Τζολάκης διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία προόδου κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, έχει γίνει βασικός στην Εθνική Ελλάδος και η χρηματιστηριακή του αξία αυξάνεται συνεχώς.

Ο 22χρονος κίπερ, μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην λίστα του CIES Football Observatory με τους πιο ακριβούς γκολκίπερ εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο Τζολάκης βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με εκτιμώμενη αξία στα 13.1 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ανατόλι Τρούμπιν της Μπενφίκα με 46,6 εκατ. ευρώ, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν ο Ρόμε-Τζέιντεν Οβούσου-Οντούρο της Άλκμααρ (21,8 εκατ. ευρώ) και ο Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο (20,5 εκατ. ευρώ).

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube