Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιλικινά

Αθλητικά

Φωτ. EPA/ANDREJ CUKIC

Παίκτης των πρωταθλητών Ελλάδας είναι και επίσημα ο Γάλλος guard που αποδεσμεύθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου

Στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον Γάλλο guard να υπογράφει συμβόλαιο δύο ετών.

Η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

  • Όνομα: Frank Ntilikina
  • Γεννήθηκε: 28/07/1998
  • Υπηκοότητα: Γαλλία
  • Ύψος: 1.94μ.
  • Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

  • 2015–2017   SIG Strasbourg
  • 2017–2021   New York Knicks
  • 2021–2023   Dallas Mavericks
  • 2023–2024   Charlotte Hornets
  • 2024–2025   Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

  • Πρωταθλητής Σερβίας (2025)
  • Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

  • Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
  • Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
  • Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
  • Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
  • Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

  • Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
  • MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)».

