Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιλικινά

Στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον Γάλλο guard να υπογράφει συμβόλαιο δύο ετών.
Η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» αναφέρει τα εξής:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.
Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.
Το who is whο
- Όνομα: Frank Ntilikina
- Γεννήθηκε: 28/07/1998
- Υπηκοότητα: Γαλλία
- Ύψος: 1.94μ.
- Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
- 2015–2017 SIG Strasbourg
- 2017–2021 New York Knicks
- 2021–2023 Dallas Mavericks
- 2023–2024 Charlotte Hornets
- 2024–2025 Partizan
Οι περσινοί αριθμοί του…
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συλλογικό επίπεδο
- Πρωταθλητής Σερβίας (2025)
- Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό επίπεδο
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
- Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)
Σε ατομικό επίπεδο
- Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
- MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)».