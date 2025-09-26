Ο Ζαρουρί μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα του Παναθηναϊκού

Ο Ανάς Ζαρουρί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιανγκ Μπόις, σκοράροντας τρεις φορές.

Το χατ-τρικ αυτό θα μείνει στην ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης του συλλόγου που σκόραρε τόσες φορές σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Ποιοι είχαν προηγηθεί;

*Ο Αντώνης Αντωνιάδης το 1970 κόντρα στη Ζενές Ες, σκοράροντας και τέταρτο.

*Ο Κριστόφ Βαζέχα το 1992 με αντίπαλο την Κραϊόβα και το 1994 κόντρα στη Πιρίν.

*Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος το 2007 στο ματς με την Αρτμέντια και ο Μάρκους Μπεργκ το 2014 κόντρα στην Μίντιλαντ.