Logo Image

Ο Ζαρουρί μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα του Παναθηναϊκού

Αθλητικά

Ο Ζαρουρί μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα του Παναθηναϊκού

(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Μαροκινός εξτρέμ έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που πετυχαίνει τρία γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του συλλόγου

Ο Ανάς Ζαρουρί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιανγκ Μπόις, σκοράροντας τρεις φορές.

Το χατ-τρικ αυτό θα μείνει στην ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης του συλλόγου που σκόραρε τόσες φορές σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Ποιοι είχαν προηγηθεί;

*Ο Αντώνης Αντωνιάδης το 1970 κόντρα στη Ζενές Ες, σκοράροντας και τέταρτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τραμπ: Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

Τραμπ: Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

*Ο Κριστόφ Βαζέχα το 1992 με αντίπαλο την Κραϊόβα και το 1994 κόντρα στη Πιρίν.

*Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος το 2007 στο ματς με την Αρτμέντια  και ο Μάρκους Μπεργκ το 2014 κόντρα στην Μίντιλαντ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube