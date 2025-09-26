UEFA: Η Ελλάδα πλησίασε την Tσεχία

Το βράδυ της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σημαντική νίκη επί της Γιανγκ Μπόις και παράλληλα έδωσε μεγάλη ώθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Το «τριφύλλι» προσέφερε 400 βαθμούς και η χώρα μας έφτασε τους 38.312, παραμένοντας στην 11η θέση.

Ταυτόχρονα, όμως, μείωσε την διαφορά από την Τσεχία και την δέκατη θέση ενώ ξέφυγε περισσότερο από τους Νορβηγούς, καθώς η Πλζεν δεν νίκησε την Φερεντσβάρος (1-1) και η Μπραν ηττήθηκε από την Λιλ στη Γαλλία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)