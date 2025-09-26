Η UEFA έτοιμη να αποφασίσει για την αποβολή του Ισραήλ

Η UEFA ετοιμάζεται να λάβει απόφαση την επόμενη εβδομάδα σχετικά με την πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τους Times, η πλειοψηφία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής τάσσεται υπέρ ενός τέτοιου μέτρου, μετά τα ευρήματα μιας Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

Το Ισραήλ, μέλος της UEFA από το 1994, κινδυνεύει επομένως να έχει τη μοίρα της Ρωσίας, η οποία αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τις πιθανές αντιδράσεις.

Τον περασμένο Αύγουστο, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, η UEFA παρουσίασε ένα πανό που έγραφε «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες». Επιπλέον, οι Times αποκάλυψαν ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν ρωτήσει αν θα ήταν δυνατόν να αποφύγουν να παίξουν με ισραηλινές ομάδες.

Μια πιθανή αποβολή από την UEFA θα ασκούσε επίσης πίεση στη FIFA, η οποία θα έπρεπε πια -εκ των πραγμάτων- να λάβει θέση. Ωστόσο, ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται σε λεπτή θέση δεδομένων των πολύ στενών δεσμών του, τόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ -η κυβέρνηση του οποίου αντιτίθεται σθεναρά στον αποκλεισμό του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026- όσο και με αρκετές αραβικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Σύμφωνα με τους Times, ακόμη και αν η FIFA παρέμενε σιωπηλή μια πιθανή αποβολή από την UEFA θα καθιστούσε αδύνατη την πρόκριση του Ισραήλ στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε επίσημα τη FIFA και την UEFA να αποβάλουν το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, τονίζοντας ότι το μέτρο θα πρέπει να στοχεύει το κράτος και όχι μεμονωμένους παίκτες, οι οποίοι δεν πρέπει να τιμωρούνται για κυβερνητικές αποφάσεις.

Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του Α΄ ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω από Νορβηγία και Ιταλία. Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει τα έσοδα από τον εντός έδρας αγώνα με το Ισραήλ (11/10) σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Ωστόσο, ο κίνδυνος να μην διεξαχθεί ο αγώνας παραμένει υψηλός.

Σε επίπεδο συλλόγων, η μόνη ισραηλινή ομάδα που εξακολουθεί να αγωνίζεται σε διοργανώσεις της UEFA είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ (Europa League). Η αναγνωρισμένη από τη FIFA Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητά εδώ και καιρό μέτρα παρόμοια με αυτά που ελήφθησαν κατά της Ρωσίας, αλλά το θέμα δεν έχει ποτέ φτάσει σε ψηφοφορία.

naftemporiki.gr