Europa League: Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη Βέρνη

Ιδανική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στη φετινή league phase του Europa League. Ο ελληνικός σύλλογος πέρασε σαν… σίφουνας από την Βέρνη, επικρατώντας επί της Γιάνγκ Μπόις με 4-1, σκοράροντας τρία γκολ στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα επικό, μοναδικό, φανταστικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος κάθε λάθος των Ελβετών. Μετά τις ευκαιρίες των Σφιντέρσκι, Ρενάτο, το γκολ ήρθε στο 10′. Μετά από γύρισμα του Τετέ από τα δεξιά, ο Σφιντέρσκι έβαλε υπέροχα το πόδι του και άνοιξε το σκορ. Οι Αθηναίοι δεν σταμάτησαν εκεί και στο 14′ σκόραραν για δεύτερη φορά.

Ο Ζαρουρί μέσα από την περιοχή με δυνατό σουτ πέτυχε το πρώτο του τέρμα με την πράσινη φανέλα. Το ”τριφύλλι” στο 19’… σόκαρε την Γιανγκ Μπόις, όταν ο Ζαρουρί πήρε την απόκρουση του αντίπαλου κίπερ από το σουτ του Μπακασέτα και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για το 3-0.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, έβγαλαν αντίδραση και στο 25′ μείωσαν με σουτ του Γιάνκο ενώ έχασαν μεγάλες ευκαιρίες με Μοντέιρο, Μάλες και Φάσναχτ για να μειώσουν ακόμη περισσότερο.

Στο δεύτερο μέρος η ελληνική ομάδα κατάφερε να ρίξει τον ρυθμό, να περιορίσει την επιθετικότητα του αντιπάλου και στο 58′ απείλησε με σουτ του Μπακασέτα που κατέληξε στον αντίπαλο κίπερ.

Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος στο 69′ όταν ο Ζαρουρί μετά από σέντρα του Κώτσιρα, πετάχτηκε στην περιοχή και με το δικό του χατ-τρικ, διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για τον Παναθηναϊκό.

Επόμενη αναμέτρηση για τον ”τριφύλλι” το βράδυ της Πέμπτης (2/10) απέναντι στην Γκο Αχέντ Ίγκλις στο ΟΑΚΑ.