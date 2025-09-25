Logo Image

Ο Ρονάλντο θέλει τη Βραζιλία με Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026

Αθλητικά

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τους «αουριβέρντε» θεωρεί ότι η Εθνική δεν έχει παίκτη με την ποιότητά του

Ο Βραζιλιάνος δις παγκόσμιος πρωταθλητής Ρονάλντο τάχθηκε υπέρ της επιστροφής του Νεϊμάρ στην Εθνική για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 33χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται ξανά στη Σάντος, παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας (79 γκολ σε 128 αγώνες), ωστόσο δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι για τα τελευταία προκριματικά ματς καθώς δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση.

Παρά τους συχνούς τραυματισμούς του, ο Ρονάλντο τόνισε σε εκδήλωση στο Σάο Πάουλο –παρουσία και του ίδιου του Νεϊμάρ– ότι παραμένει «καθοριστικός παίκτης για τη Σελεσάο».

Όπως υπογράμμισε ο θρυλικός επιθετικός, που έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο «το φαινόμενο», η Σελεσάο δεν διαθέτει «κανέναν άλλον ποδοσφαιριστή» σαν τον Νεϊμάρ.

