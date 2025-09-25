Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους διαιτητές για τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα.

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη θα διευθύνει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός θα παραστεί ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Λεβαδειακός θα σφυρίξει ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης και στο ματς ΑΕΚ-Βόλος ο Βασίλης Φωτιάς.

Από εκεί και ύστερα, τις υπόλοιπες συναντήσεις θα διευθύνουν: Άρης-Πανσερραϊκός ο Άγγελος Ευαγγέλου, ΟΦΗ-Κηφισιά ο Γιάννης Παπαδόπουλος και Ατρόμητος-Λάρισα ο Μιχάλης Ματσούκας.