Μεντιλίμπαρ: Αν υποτιμήσουμε τον Λεβαδειακό, χάσαμε

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα χθες από την Τρίπολη επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα για το Κύπελλο, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με την εμφάνιση της ομάδας του.

Με δηλώσεις του στην Cosmote TV, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» εξέφρασε τη δυσφορία του γι΄ αυτό που είδε, μίλησε για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, το ροτέισον που κάνει και ανάλυσε το ιατρικό δελτίο.

«Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αλλά μπορεί κάποιες φορές να σε ξεγελάσει, ειδικά όταν έχεις κερδίσει χωρίς να έχεις παίξει καλά δεν πρέπει να μένεις σε αυτό. Εμείς σκεφτόμαστε με βάση το πως εμφανιστήκαμε στην Τρίπολη και η απόδοση σίγουρα μας προβλημάτισε», παραδέχθηκε ο Μεντιλίμπαρ.

Για να συμπληρώσει: «Όμως, όταν σε ένα ολόκληρο ημίχρονο όλη η ομάδα δεν πηγαίνει καλά αυτό είναι κάτι που με απασχολεί. Σίγουρα θα υπάρχει η δικαιολογία πως κάποιοι παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει, κάποιοι δεν έχουν ρυθμό γιατί δεν έχουν παίξει πολύ, ωστόσο τα δεδομένα είναι αυτά. Όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους και πρέπει να τις εκμεταλλευτούν όταν τις έχουν».

Στο πρωτάθλημα ακολουθεί ο αγώνας με τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Βάσκο τεχνικό να κρούει τον κώδωνα στους παίκτες του: «Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος έως τώρα. Έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Αν μείνουμε στο όνομα του αντιπάλου και τους υποτιμήσουμε είναι σίγουρο πως θα χάσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, ώστε να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι, είπε: «Είναι πολύ φυσιολογικό σε μια ομάδα με τόσο πολλούς παίκτες και με συνεχόμενα παιχνίδια να κάνουμε αλλαγές. Παίξαμε Τετάρτη και το επόμενο παιχνίδι είναι Σάββατο, οπότε δεν υπάρχει χρόνος αποκατάστασης και γι΄ αυτό θα γίνουν αλλαγές».

Ως προς τους τραυματίες, «ο Ροντινέι και ο Ζέλσον Μάρτινς προπονήθηκαν σήμερα με την ομάδα. Ελπίζουμε και την Παρασκευή να μπουν κι αυτό θα σημαίνει πως θα βρίσκονται στην αποστολή για τον Λεβαδειακό. Ο Γιάρεμτσουκ και ο Σιπιόνι θα είναι εκτός».