Η FIA αυξάνει το όριο δαπανών για τις ομάδες της Φόρμουλα 1

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) θα αυξήσει το όριο δαπανών για τις ομάδες από τη σεζόν του 2026, εκμεταλλευόμενη την αλλαγή στους κανονισμούς.

Το επιβεβαίωσε ο διευθυντής Οικονομικών Κανονισμών Μονοθέσιων Αυτοκινήτων της FIA, Φεντερίκο Λόντι, στο RacingNews365.

Για την περίοδο μεταξύ 2023 και 2025 το όριο δαπανών για τις ομάδες της Φόρμουλα 1 ορίστηκε στα 135 εκατομμύρια δολάρια, αν κι έχει τροποποιηθεί για να προσαρμοστεί στις πληθωριστικές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Το 2026 ο μηχανοκίνητος αθλητισμός θα επηρεαστεί άμεσα από το αυξημένο κόστος (οι ομάδες έπρεπε να αυξήσουν τις δαπάνες τους για έρευνα κι ανάπτυξη για τη εξέλιξη νέων μονοθέσιων), επομένως θα μπορούν να διαθέσουν έως και 215 εκατομμύρια δολάρια.

Η είσοδος της Audi στη Φόρμουλα 1 οδήγησε επίσης σε αυτήν την ανοδική μετατόπιση του ορίου δαπανών. Η ομάδα έχει την έδρα της στην Ελβετία, όπου οι μισθοί είναι περίπου 35% έως 45% υψηλότεροι από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, όπου εδρεύουν οι άλλες ομάδες του πρωταθλήματος.

«Έχουμε λάβει υπόψη ορισμένες προσαρμογές κατά τον καθορισμό του ανώτατου ορίου κόστους, με βάση τον πληθωρισμό από το 2021, και το σωρευτικό αποτέλεσμα έχει ληφθεί υπόψη στο ανώτατο όριο κόστους», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος της FIA στο προαναφερθέν μέσο ενημέρωσης.

Ο Λόντι πρόσθεσε ότι «το επίπεδο των 215 εκατομμυρίων δολαρίων ανά ομάδα που ορίστηκε από το 2026 είναι βασικά το αποτέλεσμα δύο πραγμάτων: το αρχικό επίπεδο είναι το σημερινό ανώτατο όριο κόστους, συν την επίδραση του συσσωρευμένου πληθωρισμού, συν την επίδραση του κόστους που βρίσκεται επί του παρόντος εκτός της περιμέτρου».

Το οικοσύστημα της Φόρμουλα 1 φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα, με τις αποτιμήσεις των ομάδων να είναι μία από τις μεταβλητές που έχουν «εκραγεί».

Στις 2 Σεπτεμβρίου, το fund Mumtalakat του Μπαχρέιν και η CYVN Holdings, ένα επενδυτικό όχημα για την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, ανέλαβαν τον έλεγχο της McLaren με τη συμφωνία αποτίμησης να φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην τελευταία έκθεση του Sportico, την Κατάταξη Αξιολογήσεων της Φόρμουλα 1 για το 2024, η ομάδα με έδρα το Γουόκινγκ ήταν στην τέταρτη θέση με αποτίμηση 2,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην κορυφή της λίστας βρισκόταν η Scuderia Ferrari, με αξία 4,78 δισεκατομμυρίων. Το βάθρο συμπλήρωναν η Mercedes AMG-Petronas, με 3,94 δισεκατομμύρια και η Red Bull Racing, με 3,5 δισεκατομμύρια, ενώ την πρώτη πεντάδα ολοκλήρωσε η Aston Martin, που αποτιμήθηκε στα 2,07 δισεκατομμύρια δολάρια.

naftemporiki.gr