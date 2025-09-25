Logo Image

Από τη Βέρνη ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού

Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει στην Ελβετία μια από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας, τη Γιανγκ Μπόις

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά απόψε (25/9, 22:00) την ευρωπαϊκή περιπέτειά του στη League Phase του Europa League από τη Βέρνη, απέναντι στη Γιανγκ Μπόις.

Το «τριφύλλι» αναζητά μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη για να βρει τη χαμένη αυτοπεποίθησή του, που έχει κλονιστεί συθέμελα από την κακή εκκίνηση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Χρήστος Κόντης έχει προαναγγείλει εκτεταμένο ροτέισον για να μπορέσει η ομάδα να αντεπεξέλθει στο φορτωμένο πρόγραμμα των δύο εβδομάδων που έπονται με τους συνεχείς αγώνες εντός κι εκτός Ελλάδας.

Ως εκ τούτου οι αλλαγές αναμένεται να είναι αρκετές στην αρχική ενδεκάδα, με τους Λαφόν, Ταμπόρδα, Κώτσιρα, Ίνγκασον, Ζαρουρί, Σιώπη και Μλαντένοβιτς να διεκδικούν θέση.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετέχουν οι: 

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι, Ντέσερς.

