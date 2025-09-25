Γυμναστική: Πέθανε ο Ολυμπιονίκης προπονητής Θανάσης Καπνίδης

Ο ελληνικός αθλητισμός, εν γένει, και η οικογένεια της γυμναστικής αποχαιρετούν τον Θανάση Καπνίδη, τον Ολυμπιονίκη προπονητή, πρώην αντιπρόεδρος της Ε.Γ.Ο. και πρόσφατα επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Ο εκλιπών υπήρξε ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, με τον οποίο χάρισε στην Ελλάδα τα πρώτα μετάλλια σε Παγκόσμια κι Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με αποκορύφωμα το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

Ο Θανάσης Καπνίδης βοήθησε επίσης αθλητές όπως ο Δημοσθένης Ταμπάκος και ο Βασίλης Τσολακίδης, καθοδήγησε γενιές προπονητών και πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., λόγο για τον οποίο τιμήθηκε το 2013.

Υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τη γυμναστική, δίνοντας μάχες όχι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και στα διοικητικά της θεμέλια, αφήνοντας παρακαταθήκη ήθους, πάθους και αγάπης για το άθλημα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26/09 στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, εντός των κοιμητηρίων Ευόσμου.