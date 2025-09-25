Logo Image

Γυμναστική: Πέθανε ο Ολυμπιονίκης προπονητής Θανάσης Καπνίδης

Αθλητικά

Γυμναστική: Πέθανε ο Ολυμπιονίκης προπονητής Θανάσης Καπνίδης

Photo Credit: Ε.Γ.Ο.

Ο εκλιπών οδήγησε τον Ιωάννη Μελισσανίδη και το άθλημα της γυμναστικής στα πρώτα διεθνή μετάλλια, με αποκορύφωμα το Ολυμπιακό χρυσό στην Ατλάντα

Ο ελληνικός αθλητισμός, εν γένει, και η οικογένεια της γυμναστικής αποχαιρετούν τον Θανάση Καπνίδη, τον Ολυμπιονίκη προπονητή, πρώην αντιπρόεδρος της Ε.Γ.Ο. και πρόσφατα επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Ο εκλιπών υπήρξε ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, με τον οποίο  χάρισε στην Ελλάδα τα πρώτα μετάλλια σε Παγκόσμια κι Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με αποκορύφωμα το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

Ο Θανάσης Καπνίδης βοήθησε επίσης αθλητές όπως ο Δημοσθένης Ταμπάκος και ο Βασίλης Τσολακίδης, καθοδήγησε γενιές προπονητών και πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., λόγο για τον οποίο τιμήθηκε το 2013.

Υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τη γυμναστική, δίνοντας μάχες όχι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και στα διοικητικά της θεμέλια, αφήνοντας παρακαταθήκη ήθους, πάθους και αγάπης για το άθλημα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26/09 στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, εντός των κοιμητηρίων Ευόσμου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube