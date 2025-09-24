Europa League: Γκέλα για τον ΠΑΟΚ, 0-0 με την Μακάμπι

Ο κανόνας της League phase του Europa League αναφέρει για τον ΠΑΟΚ πως θα πρέπει να εκμεταλλευθεί την Τούμπα για να έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση του θεσμού.

Στη πρεμιέρα της διοργάνωσης, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα και έβαλε στο σακούλι του μοναχά έναν βαθμό.

Στο πρώτο μέρος οι Ισραηλινοί ήταν πιο επικίνδυνοι και ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε την ποιότητα και τις επεμβάσεις του Παβλένκα.

Ο έμπειρος κίπερ στο 18′ έβγαλε το σουτ του Γεκεζέλ ενώ στο 22′ απέκρουσε την ενέργεια του Πέρετζ και ήταν εκεί, όποτε χρειάστηκε.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» του Βορρά, ανέβασε την απόδοσή του, περιόρισε τα λάθη έξω από την περιοχή και έψαξε το γκολ που θα του έδινε την νίκη. Βέβαια, χρειάστηκε και πάλι μια επέμβαση του Παβλένκα στο 67′ για να κρατήσει το μηδέν.

Οι μεγάλες στιγμές για τον ΠΑΟΚ ήρθαν στα τελευταία λεπτά.

Στο 90′ ο Τσάλοφ αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής σούταρε πάνω στον Μισφάτι, σπαταλώντας τεράστια ευκαιρία ενώ στο 94′ ο κίπερ της Μακάμπι, βγήκε νικητής στο τετ α τετ με τον Καμαρά, οδηγώντας την αναμέτρηση στο τελικό 0-0.