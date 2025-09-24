Κύπελλο Ελλάδας: Χωρίς φρένα ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, σημειώνοντας τρίτη συνεχή νίκη μέσα σε μία εβδομάδα!

Η εντυπωσιακή ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πέρασε νικηφόρα με 2-1 από την AEL FC Arena επί της ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» έκαναν το «2Χ2» και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με Άρη, ΑΕΚ και ΟΦΗ, δείχνοντας έτοιμοι για μεγάλα πράγματα.

Οι φιλοξενούμενοι, που είχαν μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τον Πεντρόσο (22΄ πλασέ λίγο άουτ, 41΄ απόκρουση Αναγνωστόπουλου), άνοιξαν εν τέλει το σκορ με σουτ του Συμελίδη στο 43΄.

Η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 82΄ με την προσπάθεια του Πασά (η μπάλα βρήκε και στον Κάτρη), όμως η τελευταία λέξη ανήκε στον Παλάσιος, ο οποίος στο 90΄+5 με κοντινό πλασέ έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του.