Κύπελλο Ελλάδας: Ένα ημίχρονο έφτανε στην ΑΕΚ

Η Ένωση προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο μέρος με αποκάλυψη τον Καλοσκάμη και παρότι ο Παναιτωλικός μείωσε στις καθυστερήσεις, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα

Η ΑΕΚ διπλασίασε τις νίκες της στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας του Παναιτωλικού στην ΟΠΑΠ Αρένα με 2-1 για τη 2η αγωνιστική ημέρα στη League Phase.

Η Ένωση ήταν επιθετική, αποτελεσματική και με πρωταγωνιστή το νεαρό Καλοσκάμη άφησε ικανοποιημένους τους περίπου 10.000 φίλους της που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 26΄ ο ταλαντούχος παίκτης πήρε την πρώτη κεφαλιά στην περιοχή και ο Πιερό, επίσης με το κεφάλι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 45+1΄ ήταν η σειρά του νεαρού ποδοσφαιριστεί να χριστεί σκόρερ με ωραίο τελείωμα από το ύψος της περιοχής, στο πρώτο τέρμα του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Με την είσοδο του Μπουχαλάκη τα «καναρίνια» κατάφεραν πια να κρατούν την μπάλα και να την κυκλοφορούν, εγείροντας αξιώσεις από τον αγώνα, παρότι η ΑΕΚ είδε τον Γιόβιτς να σημαδεύει το δοκάρι από πολύ κοντά (75΄).

Στο 90ό λεπτό η ομάδα του Γιάννη Πετράκη κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Βίντα και ο Αγκίρε διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 90+2΄.

