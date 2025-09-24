Logo Image

Κύπελλο Ελλάδος: Με πρωταγωνιστή τον Ταρεμί ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη

INTIME/ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Ιρανός επιθετικός σκόραρε δύο φορές και οδήγησε τους «ερυθρολεύκους» στη νίκη επί του Αστέρα με 2-1

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός. Οι νταμπλούχοι νίκησαν τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας με 2-1, χάρη στον Μεχντί Ταρεμί που σκόραρε δύο φορές.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και κατάφερε στο πρώτο εικοσάλεπτο να σκοράρει δύο φορές, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.

Στο 12′ ο Ιρανός στράικερ από την άσπρη βούλα άνοιξε το σκορ και έξι λεπτά αργότερα, μετά από πάσα του Γιαζίτζι, διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες κατέβασαν ρυθμό, οι Αρκάδες απείλησαν με τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με σουτ εντός της περιοχής.

