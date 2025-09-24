Κύπελλο Ελλάδας: Μοιρασιά για Βόλο και Ατρόμητο

Βόλος και Ατρόμητος δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στη νικηφόρα πρεμιέρα τους στο Κύπελλο Ελλάδας (League Phase).

Οι δύο αντίπαλοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους παιχνίδι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο Πανθεσσαλικό στάδιο και μετρούν από τέσσερις βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 38΄, όταν ο Μαρτίνες μπήκε στην περιοχή και βρήκε τον Θαρθάνα, ο οποίος νίκησε τον Κοσέλεφ δίνοντας προβάδισμα στον Βόλο.

Οι «κυανόλευκοι» απάντησαν στο 76ο λεπτό, όταν ο Τσαντήλας δέχθηκε την μπάλα από την Μπακού και τελείωσε ωραία τη φάση πλασάροντας τον Αντεμπάγιο.