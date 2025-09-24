Logo Image

Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ πέρασε από το «Ελ Πάσο»

Η ομάδα της Κρήτης διπλασίασε τις νίκες της στην παρούσα φάση της διοργάνωσης

Ο ΟΦΗ έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας με 1-0 την Καλλιθέα στο «Ελ Πάσο» για τη 2η αγωνιστική.

Ο Σαλσέδο σημείωσε στο 45ο λεπτό το μοναδικό γκολ του αγώνα, από πάσα του Καραχάλιου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής των γηπεδούχων, Κώστας Μπράτσος, πέρασε μερικούς «βασικούς» παίκτες του στο παιχνίδι και οι γηπεδούχοι πλησίασαν στην ισοφάριση, με κορυφαία ευκαιρία μια κεφαλιά του Ματίγεβιτς που απομακρύνθηκε επί της γραμμής.

Η Καλλιθέα παραμένει χωρίς βαθμό στη League Phase, έχοντας δώσει πάντως τα δύο δυσκολότερα παιχνίδια της καθώς έκανε πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

