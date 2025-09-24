Στην Τρίπολη το σημαντικότερο παιχνίδι του Κυπέλλου

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το σπουδαιότερο -βάσει ονομάτων- παιχνίδι να διεξάγεται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Αστέρας Τρίπολης, σκιά του περυσινού καλού εαυτού του, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που έρχεται από δυο σερί ισοπαλίες (με Πάφο και Παναθηναϊκό).

Από ισοπαλία έρχεται κι η ΑΕΚ (στη Λάρισα) που περιμένει τον Παναιτωλικό, ο οποίος έμεινε όρθιος στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (24/9):