Στην Τρίπολη το σημαντικότερο παιχνίδι του Κυπέλλου

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το σπουδαιότερο -βάσει ονομάτων- παιχνίδι να διεξάγεται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Ο Αστέρας Τρίπολης, σκιά του περυσινού καλού εαυτού του, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που έρχεται από δυο σερί ισοπαλίες (με Πάφο και Παναθηναϊκό).
Από ισοπαλία έρχεται κι η ΑΕΚ (στη Λάρισα) που περιμένει τον Παναιτωλικό, ο οποίος έμεινε όρθιος στην Τούμπα.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (24/9):
- 15:00 Βόλος – Ατρόμητος
- 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
- 15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη
- 15:00 Καλλιθέα – ΟΦΗ
- 17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
- 19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
- 19:00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός