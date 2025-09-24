Logo Image

Στην Τρίπολη το σημαντικότερο παιχνίδι του Κυπέλλου

Ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ σε εξίσου σημαντικό αγώνα η ΑΕΚ περιμένει τον Παναιτωλικό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το σπουδαιότερο -βάσει ονομάτων- παιχνίδι να διεξάγεται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Αστέρας Τρίπολης, σκιά του περυσινού καλού εαυτού του, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που έρχεται από δυο σερί ισοπαλίες (με Πάφο και Παναθηναϊκό).

Από ισοπαλία έρχεται κι η ΑΕΚ (στη Λάρισα) που περιμένει τον Παναιτωλικό, ο οποίος έμεινε όρθιος στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (24/9):

  • 15:00 Βόλος – Ατρόμητος
  • 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
  • 15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη
  • 15:00 Καλλιθέα – ΟΦΗ
  • 17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
  • 19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
  • 19:00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός

