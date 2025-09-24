Παγκόσμιο Κύπελλο με 64 ομάδες το 2030;

Η FIFA συζήτησε την πιθανότητα επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών του 2030 σε 64 ομάδες την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, μετά από επίσημη πρόταση από μια αντιπροσωπεία της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Athletic, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της FIFA στον Πύργο Τραμπ, με την παρουσία του προέδρου Τζιάνι Ινφαντίνο και του γενικού γραμματέα Ματίας Γκράφστρομ.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Αλεχάντρο Ντομίνγκεζ, πρόεδρος της CONMEBOL και αντιπρόεδρος της FIFA, μαζί με τους προέδρους της Παραγουάης και της Ουρουγουάης, Σαντιάγο Πένια και Γιαμαντού Όρσι, καθώς και τους επικεφαλής των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ωστόσο, απουσίαζε λόγω συνάντησης με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιδέα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου με 64 ομάδες δεν είναι καινούργια: τέθηκε τον Μάρτιο από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης, Ιγνάσιο Αλόνσο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου της FIFA και αργότερα επανήλθε από τον Ντομίνγκεζ στο συνέδριο της CONMEBOL.

Η πρόταση προβλέπει μια εφάπαξ επέκταση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξήχθη στην Ουρουγουάη το 1930.

Ο Ινφαντίνο, μιλώντας στο Συνέδριο της FIFA στην Παραγουάη τον Μάιο, σχολίασε: «Κάθε ιδέα είναι μια καλή ιδέα. Πρέπει να σκεφτούμε μαζί πώς να γιορτάσουμε την εκατονταετηρίδα με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο».

Ο Γκράφστρομ, από την πλευρά του, διευκρίνισε ότι «όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση».

Ωστόσο, δεν υπάρχει έλλειψη αντίστασης. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, χαρακτήρισε την επέκταση σε 64 ομάδες «κακή ιδέα», τονίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπό της στην προκριματική φάση.

Ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του: «Δεν είναι μια σπουδαία ιδέα. Δεν έχουμε καν παίξει ακόμα το Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 είναι ήδη το πιο περίπλοκο που έχει διοργανωθεί ποτέ, καθώς θα φιλοξενηθεί από έξι χώρες και τρεις ηπείρους. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα έχουν από έναν εναρκτήριο αγώνα, ενώ το υπόλοιπο της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Ωστόσο, η περιορισμένη παρουσία της Νότιας Αμερικής ώθησε τους τοπικούς ηγέτες να επαναλάβουν έντονα την έκκλησή τους για μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο Ντομίνγκες δήλωσε σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν μπορεί να είναι ένα κανονικό Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μια ευκαιρία που συμβαίνει μία φορά τον αιώνα».

Η τελική απόφαση για οποιαδήποτε επέκταση θα ληφθεί, ωστόσο, από το Συμβούλιο της FIFA, το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας φόρμουλας που, εάν εγκριθεί, θα οδηγήσει στη συμμετοχή περισσότερου από το 30% των ομοσπονδιών-μελών (64 από τις 211) στην τελική φάση.

naftemporiki.gr