Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ

Αθλητικά

Ο «Δικέφαλος» υποδέχεται απόψε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Stage στο Europa League

Η League Stage του Europa League ανοίγει απόψε την αυλαία της και το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στον ΠΑΟΚ, που υποδέχεται στην Τούμπα (19:45) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το κλίμα στον «Δικέφαλο» δεν είναι το καλύτερο μετά τις δύο συνεχείς εγχώριες αποτυχίες, τη βαριά ήττα (1-4) στη Λιβαδειά για το Κύπελλο και τη «λευκή» εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα.

Μοναδική απουσία είναι αυτή του Πέλκα, ο οποίος υπέστη θλάση και θα επιστρέψει σε περίπου έναν μήνα.

Η ισραηλινή ομάδα θα έχει μαζί της περίπου 250 οπαδούς τους, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να εφιστά την προσοχή στους δικούς της φίλους για εκδηλώσεις οιασδήποτε μορφής.

