Κύπελλο Ελλάδας: Ένα γκολ αρκούσε στον Άρη

Με γκολ του Μισεουί στο 16ο λεπτό, ο Άρης νίκησε 1-0 τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έκανε το 2×2 στη διοργάνωση, παρά την πολύ καλή εμφάνιση της αθηναϊκής ομάδας που τελείωσε με δέκα λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Αυγερινού στο 80’.

Μισεουί (3’) και Βοριαζίδης (7’) δοκίμασαν την τύχη τους για τους «κίτρινους», αντίστοιχα ο Αλεξόπουλος (11’) για τους «μαυροπράσινους», χωρίς όμως θετική κατάληξη.

Η τρίτη ευκαιρία για τον Άρη έφερε και το γκολ, με τον Μισεουί να κερδίζει και μια κόντρα από την έξοδο του Αυγερινού, πλασάροντας σε κενή εστία για το 1-0 στο 16’.

Στο 27’ η Μαρκό έχασε σπουδαία διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, με τον Αθανασιάδη να αποκρούει με το δεξί χέρι το πλασέ του Παυλίδη και τον Μίλερ να αστοχεί πιεζόμενος στην επαναφορά.

Οι προπονητές των ομάδων προχώρησαν σε αλλαγές στο β΄ ημίχρονο, με τις ευκαιρίες να μειώνονται. Στο 80΄ αποβλήθηκε ο 22χρονος τερματοφύλακας της Μαρκό με απευθείας κόκκινη κάρτα, απόφαση που προκάλεσε τις εντονότατες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

Ο Μορόν βρέθηκε απέναντι στον Αυγερινό που βγήκε εκτός περιοχής, έβαλε την κόντρα, η μπάλα χτύπησε στον Ισπανό φορ και μετά στο χέρι του νεαρού πορτιέρο, με τον διαιτητή Κόκκινο να επιμένει στην απόφασή του.

Το φάουλ εκτέλεσε ο Μόντσου, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να απομακρύνεται. Ο Άρης έφτασε τους 6 βαθμούς και η Μαρκό έμεινε στον έναν.