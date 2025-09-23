Logo Image

Στα «ουράνια» η μετοχή Μουζακίτη και Τζολάκη

Αθλητικά

Οι δύο νεαροί διεθνείς του Ολυμπιακού είδαν την εκτιμώμενη αξία τους να εκτινάσσεται κατά 3 εκατομμύρια ευρώ

Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt ενημέρωσε τις εκτιμώμενες αξίες 65 ποδοσφαιριστών της ελληνικής Σούπερ Λίγκας.

Ο Γιάννης Κωσταντέλιας παραμένει ο πιο ακριβός Έλληνας παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η διαφορά από τη δεύτερη θέση έχει μειωθεί σημαντικά.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είδε τη «μετοχή» του να σκαρφαλώνει κατά 3 εκ. με αποτέλεσμα να φτάσει στα 15 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 25%, τη μεγαλύτερη σε όλο το πρωτάθλημα.

Το εντυπωσιακό είναι πως πριν από δώδεκα μήνες, η αξία του 18χρονου διεθνή μέσου ήταν 450.000 ευρώ!

Ομοίως, ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, ο 22χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης, είδε την αξία του να ανεβαίνει κατά 3 εκατομμύρια ευρώ και τώρα αποτιμάται στα 13 εκατομμύρια ευρώ.

