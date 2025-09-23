Κύπελλο Ελλάδας: Απέφυγε το «έμφραγμα» η Κηφισιά

Ο Μιχάλης Πατήρας ήταν ο από μηχανής θεός της Κηφισιάς στην Καβάλα, καθώς ισοφάρισε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων το προβάδισμα που είχε αποκτήσει η μακεδονική ομάδα με τον Βασίλη Δημοσθένους από το 45΄+4, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Το παιχνίδι διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ομάδα της Super League να αποφεύγει στα… χασομέρια μια ήττα που θα την έβαζε σε μπελάδες ως προς τη συνέχειά της στη διοργάνωση.

Το συγκρότημα των βορείων προαστίων συνέλεξε τον δεύτερο βαθμό του στην παρούσα φάση, ενώ για την αξιόμαχη Καβάλα ήταν ο πρώτος.