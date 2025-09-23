Λουτσέσκου: Στα όρια της παράνοιας η πίεση στον ΠΑΟΚ

Ευδιάθετος ήταν ο Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της League Phase στο Europa League, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα (24/9, 19:45).

Ο προπονητής αναφέρθηκε στην ομάδα από το Ισραήλ για να υπογραμμίσει τις αρετές της, υποστήριξε πως ο «Δικέφαλος» δεν υστερεί έναντι κανενός από τους διεκδικητές του τίτλου και σχολίασε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στην αποτελεσματικότητα.

Συγκεκριμένα, ο Λουτσέσκου τοποθετήθηκε για:

-Το τι θα πει στους παίκτες του:

«Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, σε μία διαφορετική διοργάνωση. Θα τους έλεγα το εξής: “Κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι το Σάββατο, δυστυχώς δεν σκοράραμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια για να βρούμε το εύκολο γκολ. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, οι πιθανότητες να σκοράρουμε ήταν πολλές. Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια αποφασιστικότητα και να έχουμε καθαρό μυαλό”. Από την άλλη, θα τους μιλήσω για την προετοιμασία που κάνουμε παραδοσιακά για τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου».

-Το αν επηρεάζει η συζήτηση για πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις ηπειρωτικές διοργανώσεις:

«Έχουμε ένα παιχνίδι αύριο. Αυτό γνωρίζω. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 150% να μπούμε στο γήπεδο, να τρέξουμε, να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τα άλλα θέματα δεν ανήκουν σε εμένα και στην ομάδα».

-Το ιατρικό δελτίο:

«Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πλην του Πέλκα. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που θα προπονηθούμε όλοι μαζί, δεν έχουμε προβλήματα τουλάχιστον μέχρι τώρα».

-Το προφίλ της Μακάμπι και τις αδυναμίες της:

«Είναι μια ομάδα με ποιότητα, εμπειρία, κουράγιο, ικανότητα να παίζει με τη μπάλα στα πόδια, αλλά και επιθετικότητα. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και απόλυτα προετοιμασμένοι. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία της εδώ, ακόμα και αν δεν έχει παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια, δείχνει πως είναι μία πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες».

-Το ροτέισον και την πληρότητα του ρόστερ του:

«Για το ροτέισον δεν μπορώ να σας πω τώρα τι θα γίνει σε έναν μήνα. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια, να δούμε τι προβλήματα θα προκύψουν μετά από κάθε αγώνα, όπως τραυματισμοί ή ακόμα και ιώσεις που μας ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα και να δούμε την ποιότητα του αντιπάλου που θα έχουμε κάθε φορά μπροστά μας. Το σίγουρο είναι πως θα πρέπει να έχουμε φρεσκάδα. Θεωρώ πως το ροτέισον είναι απαραίτητο, ειδικά σε ομάδες που παίζουν ανά 3-4 ημέρες. Το θέμα είναι τι απαντήσεις δίνουν οι παίκτες που έρχονται για να δώσουν φρεσκάδα (…). Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης (το 1-4 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο) ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς, για να ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει το κομμάτι του ροτέισον».

-Το αν το εύκολο γκολ είναι και θέμα τύχης:

«Θα μπορούσε να είναι και η έλλειψη τύχης. Η τύχη είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Ειλικρινά, το παιχνίδι που έκανε η ομάδα με τον Παναιτωλικό ήταν κορυφαίο. Εδώ υπάρχει μια τρέλα στα όρια της… παράνοιας. Είναι μια πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. Αν συγκρίνουμε τον τρόπο που παίζουν οι άλλες ομάδες στο ξεκίνημα δεν υστερούμε. Οι παίκτες πιέζονται περισσότερο από τον εαυτό τους για να σκοράρουν, για να αντεπεξέλθουν. Αυτό όμως δεν κάνει καλό σε αυτούς, αλλά και στην ομάδα. Πρέπει να κρατήσουμε καθαρό μυαλό, την ηρεμία μας και να δουλέψουμε για να έρθει το γκολ που τόσο θέλουμε».