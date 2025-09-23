Τα στάδια θα αυξήσουν τη χρήση τους σε 8.000 ώρες ετησίως τα επόμενα χρόνια

Τα στάδια του παρόντος και του μέλλοντος αντιμετωπίζουν μια πραγματική επανάσταση στη χρήση τους.

Ενώ μέχρι τώρα περιορίζονταν σε κατά μέσο όρο εξήντα ώρες δραστηριότητας ετησίως, η εφαρμογή νέων μηχανικών λύσεων θα επιτρέψει σε αυτές τις υποδομές να φτάσουν σε περισσότερες από 8.000 ώρες λειτουργίας ετησίως, λειτουργώντας 365 ημέρες το χρόνο.

Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί ένα πριν κι ένα μετά στον τρόπο που κατανοούμε τους αθλητικούς χώρους. Το κλειδί βρίσκεται στο Epigea, ένα σύστημα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την ισπανική εταιρεία Sener, το οποίο μετατρέπει τα στάδια σε πολυλειτουργικούς χώρους ικανούς να παράγουν σταθερό εισόδημα.

Με αυτήν την καινοτομία, η εγκατάσταση και ο χώρος της δεν θα προορίζεται πλέον αποκλειστικά για ποδοσφαιρικούς αγώνες ή αθλητικές εκδηλώσεις αλλά και για χρήση ως χώρου διαβίωσης, ανοιχτού σε συναυλίες, εμπορικές εκθέσεις, παραστάσεις ή συνέδρια.

Το μοντέλο, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα με το Santiago Bernabéu Hypogeum, προσαρμόζεται πλέον σε στάδια οποιασδήποτε χωρητικότητας και μεγέθους, εκδημοκρατικοποιώντας μια τεχνολογία που προηγουμένως προοριζόταν για εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου.

Η άνθιση των ζωντανών εκδηλώσεων εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον μετασχηματισμό. Μόνο στην Ισπανία, η live μουσική έφτασε σε ρεκόρ εσόδων από την πώληση εισιτηρίων ύψους 725,6 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, δηλαδή 25,3% περισσότερα από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Live Music Yearbook.

Ειδικοί όπως ο Ραούλ Ρεσπαλντίθα, διευθύνων σύμβουλος της Zertior, τονίζουν ότι η Epigea «παρέχει μια πραγματική επιχειρηματική λύση για τους συλλόγους, καθώς προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε χώρου».

Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι ότι δεν απαιτεί μετακίνηση του χλοοτάπητα: απλώς χρειάζεται να καλυφθεί με μια αρθρωτή, αναδιπλούμενη δομή.

Αυτό επιτρέπει τη μετατροπή του σταδίου σε λίγες ώρες, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου για τους αγώνες.

Επιπλέον, κατά τη φάση κατασκευής οι ομάδες μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται στο δικό τους στάδιο, αποφεύγοντας τις άβολες μεταφορές για τους οπαδούς τους αλλά και τις οικονομικές απώλειες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει λειτουργήσει ως καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση με την ανακαίνιση του «Μπερναμπέου», η οποία έχει θέσει ένα νέο διεθνές πρότυπο.

Η αλλαγή ανταποκρίνεται επίσης στις απαιτήσεις των νέων γενεών, ιδίως της «Γενιάς Ζ», που αναζητούν συλλογικές εμπειρίες σε μεγάλους, ασφαλείς χώρους.

Ενώ οι μικροί χώροι και οι σύλλογοι χάνουν έδαφος σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, η προσέλευση σε μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις σε στάδια χωρητικότητας 15.000 ή περισσότερων αυξάνεται, ενισχύοντας την ανάγκη για σύγχρονες κι ευέλικτες υποδομές.