Χρυσή Μπάλα: Η συγκινητική ομιλία του Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια, βρήκε την ποδοσφαιρική του Ιθάκη στο Παρίσι και μέσα από τις συλλογικές επιτυχίες της Παρί, κατάφερε να διακριθεί και να κατακτήσει την Χρυσή Μπάλα, το κορυφαίο ατομικό βραβείο του αθλήματος.

Εμφανώς συγκινημένος και με την παρουσία της μητέρας του στην σκηνή, δεν ξέχασε κανέναν από όσους τον βοήθησαν να φτάσει μέχρι εδώ.

Με δάκρυα στα μάτια, υπογράμμισε:

«Αυτό που μόλις έζησα είναι εξαιρετικό, δεν έχω λόγια να το περιγράψω, αυτό που συνέβη με την Παρί Σεν Ζερμέν. Νιώθω λίγο άγχος, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις αυτό το τρόπαιο, και το να μου το απονείμει ο Ροναλντίνιο, ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, είναι εξαιρετικό.

Θέλω να ευχαριστήσω την Παρί Σεν Ζερμέν που ήρθε να με πάρει το 2023. Είναι μια απίστευτη οικογένεια. Ο πρόεδρος Νάσερ Αλ-Κελαϊφί είναι σαν πατέρας για μένα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό και τον προπονητή, που ήταν εξαιρετικοί μαζί μου – κι αυτός είναι σαν πατέρας – και όλους τους συμπαίκτες μου.

Σχεδόν έχουμε κερδίσει τα πάντα μαζί. Με στηρίξατε στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Αυτό το ατομικό τρόπαιο είναι ένα που η ομάδα έχει κερδίσει συλλογικά».