Σπόρτινγκ Λισαβόνας: To πρώτο γκολ του Ιωαννίδη συνοδεύτηκε με έπαινο από τον Μπόρζες

Το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, πανηγύρισε το βράδυ της Δευτέρας, ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Έλληνας στράικερ μπήκε αλλαγή στην αναμέτρηση με την Μορεϊρένσε στο 78′ και στις καθυστερήσεις του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με κοντινό πλασέ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «λιονταριών», Ρουί Μπόρζες, έπλεξε το εγκώμιο του διεθνούς άσου.

«Αξίζαμε πολύ περισσότερα γκολ. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Η ομάδα έπαιξε ένα όμορφο παιχνίδι και όσο για τον Ιωαννίδη, μπήκε πολύ καλά. Είναι φυσιολογικό για έναν επιθετικό να ανυπομονεί να σκοράρει. Είναι σε μια φάση που καταλαβαίνει τη δυναμική για να γίνει ακόμα καλύτερος και να ενταχθεί καλύτερα στην ομάδα. Βλέπουμε τι μπορεί να μας δώσει και τι θα μας δώσει. Έχω δύο σπουδαίους επιθετικούς που θα μου προκαλέσουν πονοκεφάλους και αυτό είναι καλό», τόνισε χαρακτηριστικά.