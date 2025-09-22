Στον Ουσμάν Ντεμπελέ η Χρυσή Μπάλα για το 2025

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, είναι ο νικητής για το 2025 της Χρυσής Μπάλας, το ετήσιο βραβείο για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Ο στράικερ των πρωταθλητών Ευρώπης, με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 συμμετοχές με την φανέλα της Παρί σε όλες τις διοργανώσεις της περυσινής περιόδου, υπερίσχυσε του Λαμίν Γιαμάλ, όντας ο βασικός πρωταγωνιστής της περυσινής πορείας του συλλόγου του, που κατάκτησε νταμπλ στη Γαλλία και το Champions League.

Ο Ντεμπελέ διαδέχεται τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Ισπανίας, Ρόδρι, ενώ και για εκείνον είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που παρέλαβε αυτί το βραβείο.

Κορυφαία παίκτρια της σεζόν αναδείχθηκε η Αϊτάνα Μπονμάτι, για τρίτη συνεχή χρονιά! Η 27χρονη απόλυτη σταρ της Μπαρτσελόνα είχε πέρυσι 20 γκολ και 16 ασίστ αν και μέσος, ενώ κατάκτησε με τις «Μπλαουγκράνα» το νταμπλ στην Ισπανία και το Super Cup.

Το βραβείο «Γιόχαν Κρόιφ» για τον καλύτερο προπονητή και προπονήτρια της χρονιάς έλαβαν ο Λουίς Ενρίκε της Παρί Σεν Ζερμέν στους Άνδρες και η Ολλανδή ομοσπονδιακή εκλέκτορας της Εθνικής Αγγλίας, Σαρίνα Βίγκμαν, στις Γυναίκες.

Ο Ισπανός τεχνικός της πρωταθλήτριας Ευρώπης δεν παραβρέθηκε πάντως στην εκδήλωση καθώς σχεδόν την ίδια ώρα η ομάδα του αντιμετώπισε στη Μασσαλία τη Μαρσέιγ στο γαλλικό clasico (ηττήθηκε 0-1).

O Λαμίν Γιαμάλ έκανε το repeat και πήρε το (δεύτερο) βραβείο «Κοπά» για τον καλύτερο νεαρό παίκτη της σεζόν, ενώ το αντίστοιχο γυναικείο βραβείο πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα της η 19χρονη Βίκυ Λόπεζ, ως παίκτρια της Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν, καθώς τώρα παίζει για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Άρσεναλ αναδείχθηκε κορυφαία γυναικεία ομάδα καθώς αποκαθήλωσε την Μπαρτσελόνα κατακτώντας το Champions League και η Παρί Σεν Ζερμέν ψηφίστηκε ως η καλύτερη ανδρική.

Το βραβείο «Γκέρντ Μίλερ» για τον πρώτο σκόρερ της σεζόν, σε συλλογικό κι εθνικό επίπεδο, πήγε στον Σουηδό Βίκτορ Γιόκερες, που πέρυσι με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας (τώρα στην Άρσεναλ) έκανε το νταμπλ σκοράροντας 54 γκολ σε 52 αγώνες και η Έβα Παγιόρ με 28 γκολ σε 25 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα.

Η Άνα Χάμπτον, τερματοφύλακας της Τσέλσι και της Εθνικής Αγγλίας, με την οποία κατάκτησε την κορυφή της Ευρώπης, πήρε το βραβείο «Λεβ Γιασίν» για την κορυφαία πορτιέρε και στους άνδρες ο Εμιλιάνο Μαρτίνες παρέδωσε το στέμμα στον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, νυν γκολκίπερ της Μάντσεστερ Σίτι.