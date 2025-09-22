Ο ΠΣΑΠΠ βράβευσε τους κορυφαίους του

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βράβευσε τους καλύτερούς του και τις καλύτερές του -εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων- για την αγωνιστική περίοδο 2024/25 στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, στην Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Μετά την ομιλία του προέδρου Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, Γιώργου Μπαντή, ακολούθησαν οι πρώτες ειδικές βραβεύσεις προσώπων που ξεχώρισαν και τίμησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και ενέργειες που έμειναν χαραγμένες στο πέρασμα της περσινής σεζόν.

Πρώτα απ’ όλα προβλήθηκε η ενέργεια των Κωνσταντέλια και Πήλιου να δώσουν τη φανέλα τους σε έναν νεαρό φίλο της ΑΕΚ, τον Μιχαήλ, ο οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο νεαρός ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη βράβευσή του, στέλνοντας τις ευχαριστίες του με τη βοήθεια του Γιώργου Μπαντή.

Ακολούθως βραβεύτηκαν οι Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ζέκα Γκονσάλβες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το περασμένο καλοκαίρι τις ποδοσφαιρικές καριέρες τους. Τον Νίνη βράβευσε ο προπονητής που τον έριξε για πρώτη φορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Ισπανός Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ειδικά για τη βράβευση του Έλληνα άσου.

Κορυφαίος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2024/25, ψηφίστηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατέκτησε το νταμπλ πέρσι με τους Πειραιώτες.

Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2024/25 αναδείχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού ο οποίος τόνισε πως «…είμαι ευτυχισμένος που ψηφίστηκα καλύτερος ξένος. Εύχομαι να είμαι εδώ και την επόμενη χρονιά».

Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ο οποίος υπογράμμισε απ’ την πλευρά του: «Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και την ομάδα μου, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Να έχουμε μία χρονιά χωρίς βία κι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος ανδρών -όπου υπήρχαν 7 Έλληνες- κυριάρχησε ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες (Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί), ενώ καλύτερος Έλληνας παίκτης του εξωτερικού ψηφίστηκε για δεύτερη σερί σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα.

Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια στο εξωτερικό ψηφίστηκε η Βεατρίκη Σαρρή της Έβερτον. Τρία βραβεία πήρε συνολικά ο Κωνσταντής Τζολάκης ως καλύτερος τερματοφύλακας, ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας, αλλά και για τις σπουδές του.

Στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος γυναικών κυριάρχησε η περσινή νταμπλούχος ΑΕΚ με 4 ποδοσφαιρίστριες (Γιαννακούλη, Παυλοπούλου, Βιολάρη, Χατζηνικολάου), ενώ τρία βραβεία πήρε η Νίκολα Ριμπάνσκα του ΟΦΗ ως καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια, πρώτη σκόρερ και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας.