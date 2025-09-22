Logo Image

Τέλος από τη Red Bull ο Χόρνερ με φαραωνική αποζημίωση

Αθλητικά

Τέλος από τη Red Bull ο Χόρνερ με φαραωνική αποζημίωση

EPA/ALI HAIDER

Ο 51χρονος Βρετανός είδε τον Ιούλιο την πόρτα της εξόδου από τον διπλό ρόλο του στη Red Bull Racing

Ο Κρίστιαν Χόρνερ αποτελεί επισήμως παρελθόν από τη Red Bull, καθώς οι πλευρές συμφώνησαν για την αποζημίωση σε ένα deal αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 51χρονος Βρετανός είδε τον Ιούλιο την πόρτα της εξόδου από τον διπλό ρόλο του στη Red Bull Racing, στην οποία ήταν επικεφαλής και διευθύνων σύμβουλος.

Το Sky Sports ανέφερε ότι ο Χόρνερ έλαβε αποζημίωση περίπου 86,01 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα του επιτραπεί να επιστρέψει στη Φόρμoυλα Ένα το καλοκαίρι του 2026.

Βάσει συμβολαίου, που έληγε το 2030, ο Χόρνερ θα έπρεπε να εισπράξει περίπου 114,67 εκ. ευρώ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube