Τέλος από τη Red Bull ο Χόρνερ με φαραωνική αποζημίωση

Ο Κρίστιαν Χόρνερ αποτελεί επισήμως παρελθόν από τη Red Bull, καθώς οι πλευρές συμφώνησαν για την αποζημίωση σε ένα deal αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 51χρονος Βρετανός είδε τον Ιούλιο την πόρτα της εξόδου από τον διπλό ρόλο του στη Red Bull Racing, στην οποία ήταν επικεφαλής και διευθύνων σύμβουλος.

Το Sky Sports ανέφερε ότι ο Χόρνερ έλαβε αποζημίωση περίπου 86,01 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα του επιτραπεί να επιστρέψει στη Φόρμoυλα Ένα το καλοκαίρι του 2026.

Βάσει συμβολαίου, που έληγε το 2030, ο Χόρνερ θα έπρεπε να εισπράξει περίπου 114,67 εκ. ευρώ.