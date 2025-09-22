«Μπαμ» του Λεβαδειακού με Μάγκνουσον

Σε μια ηχηρή προσθήκη που αναδεικνύει τις εφετινές φιλοδοξίες του προχώρησε ο Λεβαδειακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγκνουσον που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Ο πολύ έμπειρος και ικανός Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, στέλεχος γης Εθνικής ομάδας της πατρίδας του με την οποία μετράει 50 συμμετοχές (και 2 γκολ), αναμένεται να αναβαθμίσει σε ποιότητα την γραμμή άμυνας των Βοιωτών.

Στην παρουσία του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» ο Μάγκνουσον κατέγραψε συνολικά 38 εμφανίσεις και σημείωσε δύο γκολ.