Η UEFA αποφασίζει για το Ισραήλ

Αύριο (23/9) συνεδριάζει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA και αναμένεται η λήψη απόφασης για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα αρκετών διεθνών ΜΜΕ, που επικαλούνται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η πρωτοβουλία προωθείται από το Κατάρ, το οποίο έχει δει τις σχέσεις του με το Ισραήλ να επιδεινώνονται μετά την επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Ντόχα, που στόχευε ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Να σημειωθεί ότι το Κατάρ είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA μέσω διαφόρων χορηγιών και της απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.