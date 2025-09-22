Ο Αλόνσο υπερασπίζεται την πολιτική του ροτέισον καθώς η ένταση με τον Βινίσιους δεν υποχωρεί

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δεν έχει συμπληρώσει ακόμη 90 λεπτά για τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη σεζόν υπό τον νέο προπονητή Τσάμπι Αλόνσο, κάτι που αφήνει εμφανώς απογοητευμένο τον παίκτη και δημιουργεί πρωτοσέλιδα στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, παρά το τέλειο ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος σκόραρε σε τελικούς του Champions League κατά τη διάρκεια των θριάμβων της Ρεάλ το 2022 και το 2024, έχει αντικατασταθεί σε 10 από τους 12 αγώνες από τότε που ο Αλόνσο ανέλαβε την ομάδα τον Ιούνιο, μετά την αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι.

Ακόμα, ήταν στον πάγκο στα άλλα δύο παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του εναρκτήριου αγώνα του Champions League την περασμένη εβδομάδα εναντίον της Μαρσέιγ.

Ο αγώνας του Σαββάτου εναντίον της Εσπανιόλ ανέδειξε την περίεργη κατάσταση. Ο Βινίσιους ήταν μια συνεχής απειλή στην αριστερή πλευρά, έδωσε την ασίστ στο γκολ του Εμπαπέ και είχε δοκάρι από κοντινή απόσταση σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του αυτή τη σεζόν, όμως ο Αλόνσο τον αντικατέστησε, με τον Βραζιλιάνο να φεύγει από το γήπεδο έξαλλος με τον προπονητή του.

Τα στατιστικά στοιχεία τροφοδοτούν τη διαμάχη επειδή, παρά το γεγονός ότι είναι ο δεύτερος παίκτης της Ρεάλ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ, ο Βινίσιους κατατάσσεται μόλις 10ος σε λεπτά συμμετοχής.

Όταν σήμερα (22/9) πιέστηκε για την πολιτική του, ο Αλόνσο παρέμεινε διπλωματικά ασαφής, ενώ αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια του σταρ του.

«Ήμουν κι εγώ παίκτης και όταν γινόμουν αλλαγή δεν μου άρεσε ούτε εμένα. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που οι παίκτες δείχνουν την απογοήτευσή τους», δήλωσε ο Αλόνσο σε σύντομη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Τρίτης για τη LaLiga εναντίον της Λεβάντε.

«Είμαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνει ο Βινίσιους, είναι ακόμα στην αρχή της σεζόν. Χρειαζόμαστε τους πάντες, είμαι χαρούμενος και μπορούμε να τα πάμε καλύτερα στο τελευταίο τρίτο», πρόσθεσε ο Ισπανός προπονητής.

Η ένταση δεν έχει πάντως επηρεάσει τα αποτελέσματα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga με 15 βαθμούς μετά από πέντε αγώνες, δύο πάνω από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα.