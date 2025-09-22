Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Φερμίν Λόπεθ στην Μπαρτσελόνα

Logo Image

Ο 22χρονος Ισπανός διεθνής τραυματίστηκε προς το τέλος του χθεσινού αγώνα με την Χετάφε

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα, Φερμίν Λόπεθ, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για τρεις εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια της νίκης με 3-0 επί της Χετάφε για τη LaLiga το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε η ομάδα του τη Δευτέρα.

Ο 22χρονος διεθνής Ισπανός, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 6-0 επί της Βαλένθια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τραυματίστηκε αργά στον αγώνα της Κυριακής, αφού μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο τραυματισμός αποκλείει τον Λόπεθ από τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, την 1η Οκτωβρίου.

