Σήμερα η μεγάλη μέρα για την Χρυσή Μπάλα 2025

Είναι μια ημερομηνία που πάντα αναμένεται με ανυπομονησία από τους οπαδούς του ποδοσφαίρου και η οποία πυροδοτεί ώρες και ώρες συζήτησης.

Απόψε θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2025, η οποία θα βραβεύσει τον καλύτερο παίκτη της σεζόν 2024-2025. Θα απονεμηθούν επίσης κι άλλα ατομικά βραβεία, όπως το βραβείο Γιασίν (καλύτερος τερματοφύλακας) και το βραβείο Κοπά (καλύτερος νέος παίκτης).

Μια «καυτή» βραδιά, η οποία περιλαμβάνει δύο κορυφαία φαβορί για το Άγιο Δισκοπότηρο των ατομικών βραβείων. Από τη μία πλευρά ο Ουσμάν Ντεμπελέ, η βασική φυσιογνωμία της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος κατάκτησε το Champions League και είχε μια σεζόν με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Πέρα από τα τερατώδη στατιστικά του και τις δύο ασίστ στον ευρωπαϊκό τελικό εναντίον της Ίντερ, ο Γάλλος διεθνής έδειξε μερικά πολύ καλά πράγματα για το παιχνίδι του, ενθουσιάζοντας τους Παριζιάνους οπαδούς και τους παρατηρητές του ποδοσφαίρου γενικότερα.

Από την άλλη πλευρά, ένας αντίπαλος που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη: ο Λαμίν Γιαμάλ. Τα στατιστικά του είναι λιγότερο εντυπωσιακά -18 γκολ και 25 ασίστ σε 55 αγώνες- όπως ακριβώς δεν έχει το Champions League με το μέρος του, αλλά ο νεαρός Ισπανός ήταν ίσως ο πιο ευχάριστος παίκτης που παρακολούθησε κανείς την περασμένη σεζόν, με εξαιρετικές εμφανίσεις και εμφανίσεις υψηλού επιπέδου παντού.

Ένα ταλέντο και πάθος που του επέτρεψαν να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες στον πλανήτη, απολαμβάνοντας τεράστια δημοτικότητα, ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρών οπαδών, αλλά και μεταξύ των δημοσιογράφων που ψηφίζουν.

Ενώ η τάση είναι περισσότερο προς μια νίκη για τον Ντεμπελέ ή τον Λαμίν Γιαμάλ, υπάρχει κατά νου η υποψία για πιθανές εκπλήξεις, όπως ο Ρόδρι πέρυσι, καθώς παίκτες όπως ο Ασχράφ Χακίμι (Παρί ΣΖ) ή ο Ραφίνια (Μπάρτσα) θα μπορούσαν επίσης να έχουν λόγο.

Το σίγουρο είναι ότι η βραδιά θα είναι πολύ παριζιάνικη. Εκτός από μια πιθανή Χρυσή Μπάλα για τον Ντεμπελέ, αρκετοί από τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε, οι οποίοι θα αγωνιστούν απόψε (21:00) στο γαλλικό clasico περίπου ταυτόχρονα με την τελετή, θα λάβουν βραβεία.

Ο Ισπανός προπονητής έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο Κρόιφ για τον καλύτερο προπονητή, οι Ντεζιρέ Ντουέ και Ζοάο Νέβες είναι υποψήφιοι για το βραβείο Κοπά, οι Λούκας Σεβαλιέ και Τζίτζι Ντοναρούμα (αν και δεν ανήκει πλέον στον σύλλογο) για το βραβείο Γιασίν, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν, λογικά, θα πρέπει να ψηφιστεί ως η καλύτερη ομάδα της χρονιάς.