Logo Image

Μοιρασιά στη Λεωφόρο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Αθλητικά

Μοιρασιά στη Λεωφόρο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που έμειναν στο 1-1.

Στο πρώτο ημίχρονο της Λεωφόρου οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε ένα ρεσιτάλ μονομαχιών, έντασης, φάουλ και ελάχιστης ποδοσφαιρικής ποιότητας.

Σαρανταπέντε λεπτά πέρασαν χωρίς καμία φάση αξιοσημείωτη, χωρίς κανείς από τους δύο να μπορεί να φτιάξει κάτι καλό. Στο 43′ ο Ντέσερς και στο 45′ ο Στρεφέτσα σούταραν χωρίς να βρουν στόχο.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά και στο 48′ άνοιξε το σκορ. Ο Καλάμπρια έκλεψε, ο Μπακασέτας έπαιξε κάθετα και ο Ντέσερς με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε κι έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ. Στο 58′ ο Ελ Καμπί από πάσα του Ποντένσε έχασε το τετ α τετ και τρία λεπτά αργότερα νικήθηκε από τον Ντραγκόφσκι που έκανε εντυπωσιακή απόκρουση.

Ο Ολυμπιακός πίεζε, ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή στιγμή στο 81′ όταν ο Τζολάκης απέκρουσε το φάουλ του Ρενάτο.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στις καθυστερήσεις. Στο 92′ η μπάλα έφτασε στον Ελ Καμπί μετά από ατομική ενέργεια του Ποντένσε και ο Μαροκινός έκανε το τελικό 1-1.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube