Μοιρασιά στη Λεωφόρο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που έμειναν στο 1-1.

Στο πρώτο ημίχρονο της Λεωφόρου οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε ένα ρεσιτάλ μονομαχιών, έντασης, φάουλ και ελάχιστης ποδοσφαιρικής ποιότητας.

Σαρανταπέντε λεπτά πέρασαν χωρίς καμία φάση αξιοσημείωτη, χωρίς κανείς από τους δύο να μπορεί να φτιάξει κάτι καλό. Στο 43′ ο Ντέσερς και στο 45′ ο Στρεφέτσα σούταραν χωρίς να βρουν στόχο.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά και στο 48′ άνοιξε το σκορ. Ο Καλάμπρια έκλεψε, ο Μπακασέτας έπαιξε κάθετα και ο Ντέσερς με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε κι έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ. Στο 58′ ο Ελ Καμπί από πάσα του Ποντένσε έχασε το τετ α τετ και τρία λεπτά αργότερα νικήθηκε από τον Ντραγκόφσκι που έκανε εντυπωσιακή απόκρουση.

Ο Ολυμπιακός πίεζε, ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή στιγμή στο 81′ όταν ο Τζολάκης απέκρουσε το φάουλ του Ρενάτο.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στις καθυστερήσεις. Στο 92′ η μπάλα έφτασε στον Ελ Καμπί μετά από ατομική ενέργεια του Ποντένσε και ο Μαροκινός έκανε το τελικό 1-1.