«Μπλόκο» της ΑΕΛ στην ΑΕΚ

Η Ένωση δεν κατάφερε να κάνει το 4/4 στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Λάρισα εκτός έδρας

Πετώντας πολλές κλασσικές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ και αφού πληγώθηκε από μία στατική φάση, η ΑΕΚ πέταξε βαθμούς σήμερα στην Λάρισα, καθώς έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ.

Το πρώτο μέρος είχε αρκετά καλό ρυθμό, τις δύο ομάδες να έχουν μοιρασμένα καλά διαστήματα αλλά και ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ.

Η Ένωση απείλησε αρχικά στο 2′ με σουτ του Κοϊτά που απέκρουσε ο Μελίσσας για να απαντήσει ένα λεπτά αργότερα η ΑΕΛ με άστοχο σουτ του Πασά. Η πιο μεγάλη φάση ανήκε στους γηπεδούχους, καθώς στο 37′ ο Πασάς σημάδεψε το δοκάρι. Μαρίν και Ελίασον νικήθηκαν από τον Μελίσσα ενώ στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Γιόβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά, απείλησε με Ελίασον και Γιόβιτς για να ανοίξει το σκορ στο 55′.

Ο Πήλιος από αριστερά έκανε την συρτή σέντρα και ο Μάνταλος στο δεύτερο δοκάρι με προβολή έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. Η ομάδα του Νίκολιτς σκόραρε δύο γκολ που ακυρώθηκαν ορθά για χέρι του Πινέδα και του Μάνταλου.

Η Λάρισα ήταν απειλητική στις στατικές φάσεις. Στο 64′ ο Γκαράτε έστειλε την μπάλα άουτ αλλά στο 75′ ο Τσάκλα με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια μετά το κόρνερ του Ατανάσοφ.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ πίεσε, έχασες μεγάλες ευκαιρίες με Γιόβιτς, Καλοσκάμη δύο φορές και Πιερό και κάπως έτσι το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε του ματς.

