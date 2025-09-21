Logo Image

Αναβλήθηκε το γαλλικό clasico

Αθλητικά

Αναβλήθηκε το γαλλικό clasico

REUTERS/Stephanie Lecocq

Στην περιοχή της Μασσαλίας προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα για την Κυριακή

Το σημερινό γαλλικό ντέρμπι μεταξύ της Μαρσέιγ και της πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερμέν ακυρώθηκε λόγω προβλέψεων για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, δήλωσε ο νομάρχης της περιφέρειας Προβηγκίας, Άλπεων και Κυανής Ακτής.

«Πορτοκαλί συναγερμός» για καταιγίδες και πλημμύρες έχει τεθεί σε ισχύ από το μεσημέρι, δήλωσε ο νομάρχης της περιφέρειας όπου βρίσκεται η πόλη της Μασσαλίας, σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 70 έως 90 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές και τοπικά τα 120 χιλιοστά σε λίγες ώρες. Αυτές οι μετεωρολογικές προβλέψεις εγείρουν φόβους για έντονες βροχοπτώσεις σε όλη την περιοχή μεταξύ 7 μ.μ. και 10 μ.μ., δηλαδή στην έναρξη και στο τέλος του αγώνα, ο οποίος αναμενόταν να προσελκύσει σχεδόν 70.000 οπαδούς στο στάδιο Βελοντρόμ».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube