Νικητής ο Φερστάπεν στο Μπακού, εγκατέλειψε ο Πιάστρι

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) κέρδισε το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν την ώρα που ο πρωτοπόρος της κατάταξης Όσκαρ Πιάστρι εγκατέλειπε μόλις από τον πρώτο γύρο και η διαφορά του από τον συναθλητή του στη McLaren, Λάντο Νόρις, μειώθηκε στους 25 βαθμούς.

Η McLaren ήλπιζε να εξασφαλίσει τον 10ο τίτλο κατασκευαστών της Formula 1, δεύτερο στη σειρά, την Κυριακή, με επτά γύρους να απομένουν για τη λήξη, αλλά τώρα πρέπει να περιμένει μέχρι τη Σιγκαπούρη στις 5 Οκτωβρίου.

Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε δεύτερος για τη Mercedes και ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ τρίτος, για την πρώτη θέση της Williams στο βάθρο αυτή τη σεζόν.

Ο Νόρις ξεκίνησε και τερμάτισε έβδομος, με τις πιθανότητές του να σκοράρει περισσότερους βαθμούς να ματαιώνονται από ένα αργό pit stop για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα.

Η νίκη ήταν η δεύτερη στη σειρά για τον Φερστάπεν που ήταν απόλυτα κυρίαρχος, οδηγώντας την κούρσα από την pole position και σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο για ένα “Grand Slam” που αναβίωσε τις ισχνές ελπίδες του για τον τίτλο, με τον νυν πρωταθλητή να βρίσκεται πλέον 69 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι.

Ο Ράσελ, που αναρρώνει από ασθένεια, χάρηκε που είδε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο να τερματίζει δυνατά, ενώ ο Σάινθ ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στο βάθρο.

Η μεγάλη ιστορία ήρθε στον πρώτο γύρο όταν ο Πιάστρι «κόλλησε» στην εκκίνηση και βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις, πριν πέσει στην μπαριέρα της πέμπτης στροφής.

Η σύγκρουση έβαλε τέλος στο ρεκόρ του Αυστραλού ως ο μόνος οδηγός που σημείωσε βαθμολόγηση σε κάθε αγώνα αυτή τη σεζόν και έβαλε επίσης φρένο σε ένα σερί 34 αγώνων με βαθμολογία.

Ο Ιταλός «ρούκι» Κίμι Αντονέλι ήταν τέταρτος για τη Mercedes, εξιλεωμένος μετά από ένα κακό Σαββατοκύριακο εντός έδρας στη Μόντσα, με τον Νεοζηλανδό Λίαμ Λόουσον να απολαμβάνει την πέμπτη θέση -ρεκόρ καριέρας- με την Racing Bulls.

Ο Γιούκι Τσουνόντα ήταν έκτος για τη Red Bull, με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari να ακολουθούν τον Νόρις στην όγδοη και ένατη θέση. Ο Γάλλος πρωτοεμφανιζόμενος της Racing Bulls, Ισάκ Χαντάρ, τερμάτισε στη 10η θέση.