Τα φώτα στη Λεωφόρο, στη Λάρισα η ΑΕΚ

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής άνοιξε χθες με τέσσερις αναμετρήσεις και θα κλείσει απόψε με τις τρεις εναπομείνασες, με το «κλασικό» ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Με υπηρεσιακό τεχνικό τον Χρήστο Κόντη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:00 τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι «πράσινοι», σε αναταραχή και φέτος από το ξεκίνημα της σεζόν, αναζητούν μια επιτυχία, έχοντας μπροστά τους το ταξίδι στη Βέρνη για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τη Γιουνγκ Μπόις (25/9).

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 με την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσουν με μια νίκη απέναντι στη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης.

Η σταθερή και συμπαγής ΑΕΚ πηγαίνει στο AEL FC Arena για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ (17:30), που προέρχεται από δυο συνεχείς εκτός έδρας ισοπαλίες με 2-2, στην Τρίπολη με τον Αστέρα και με την Μαρκό για το Κύπελλο.

Στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ στο «Λάμπρος Κατσώνης» (18:00). Οι αντίπαλοι προέρχονται από ήττα στο πρωτάθλημα και νίκη στο Κύπελλο, με τους Βοιωτούς να έχουν θριαμβεύσει επί του ΠΑΟΚ με 4-1.