Η UEFA υπό ασφυκτική πίεση να αποβάλει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις – Την Τρίτη η ψηφοφορία

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η UEFA ιδίως εξαιτίας της πίεσης από το Κατάρ, προκειμένου να αποβάλει το Ισραήλ από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις της, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι προσπαθούν να αποτρέψουν μια ψηφοφορία που πρόκειται να διεξαχθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, με την πρόταση να θεωρείται βέβαιο ότι θα περάσει, καθώς μόνο δύο ή τρεις από τις 20 χώρες που έχουν δικαίωμα ψήφου αντιτίθενται σθεναρά στην αποβολή του Ισραήλ.

Πέραν του Κατάρ, είναι εμφανής η αντίδραση των φιλάθλων στα περισσότερα ποδοσφαιρικά γήπεδα, είτε σε εγχώριες είτε σε διασυλλογικές διοργανώσεις.

Η Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA) εργάζεται ασταμάτητα και προσλαμβάνει συμμάχους και φίλους του Ισραήλ στον αθλητικό και διπλωματικό κόσμο για να αποτρέψει την ψηφοφορία, ανέφερε η εφημερίδα Israel Hayom, επικαλούμενη ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο της IFA που δήλωσε: «Εργαζόμαστε σε όλα τα μέτωπα«.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι αξιωματούχοι στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι φιλικές χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία θα αγωνιστούν για να μην πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία.

Η εκστρατεία πίεσης του Κατάρ ξεκίνησε μετά την πρωτοφανή ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία φαίνεται να απέτυχε να σκοτώσει τους ηγέτες της οργάνωσης, ενώ επέφερε και τον τερματισμό των συνομιλιών με τη μεσολάβηση του Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του επόμενου έτους. Και η ισραηλινή ομάδα Μακάμπι Τελ Αβίβ παίζει στο Europa League, με τον πρώτο αγώνα να έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη εναντίον του ΠΑΟΚ.

Καντονά: Να αποκλειστεί το Ισραήλ

Ο διάσημος Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Έρικ Καντονά απεύθυνε έκκληση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Ο Γάλλος ήταν ο προσκεκλημένος ομιλητής στη συναυλία «Μαζί για την Παλαιστίνη» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 17 Σεπτεμβρίου. Εκεί τόνισε ότι η εθνική ομάδα του Ισραήλ και οι ισραηλινοί σύλλογοι πρέπει να αποκλειστούν από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που διοργανώνονται από τη FIFA και την UEFA.

«Γνωρίζω ότι το διεθνές ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι πολιτισμός, πολιτική και ισχύς, με την έννοια ότι μια χώρα εκπροσωπεί τον εαυτό της σε μια παγκόσμια σκηνή. Ήρθε η ώρα να αποκλειστεί το Ισραήλ από αυτό το προνόμιο», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ερίκ Καντονά συνέκρινε επίσης την τρέχουσα κατάσταση με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία: «Η FIFA και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Τώρα, έχουν περάσει 716 ημέρες από την έναρξη αυτού που η Διεθνής Αμνηστία αποκαλεί γενοκτονία και το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπεται να παίζει. Γιατί αυτή η ειδική μεταχείριση;» αναρωτήθηκε.

«Η FIFA και η UEFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ. Οι σύλλογοι πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων. Όλοι οι παίκτες πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων», τόνισε καλώντας σε πλήρη κινητοποίηση και από τους συλλόγους και τους ποδοσφαιριστές.

Με πληροφορίες από TRT, Times of Israel