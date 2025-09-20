Ο Παναιτωλικός σταμάτησε τον ΠΑΟΚ

Ο Παναιτωλικός είναι η πρώτη ομάδα που υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε απώλεια βαθμών στο εφετινό πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας, αναδειχθείς ισόπαλος (0-0) του «Δικέφαλου» στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική.

Η αποψινή ήταν η δεύτερη διαδοχική αποτυχία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη συντριβή (1-4) στη Λιβαδειά για το Κύπελλο μεσοβδόμαδα, ενώ τα «καναρίνια», που προέρχονταν από δύο σερί εντός έδρας ήττες, με Βόλο (1-2) στο πρωτάθλημα και Άρη (0-1) στο Κύπελλο, μάζεψαν τον τέταρτο βαθμό τους, όλους εκτός έδρας!

Οι γηπεδούχοι σπατάλησαν το πρώτο ημίχρονο και όταν αποφάσισαν να τρέξουν στο δεύτερο συνάντησαν τον ανίκητο Λούκας Τσάβες, που αποδείχθηκε φύλακας-άγγελος για την εστία της ομάδας του.

Από την άλλη, οι Αγρινιώτες αμύνθηκαν σωστά και είχαν τη στιγμή τους στο 37΄, όταν το μακρινό δυνατό σουτ του Σιέλη απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ ο Παβλένκα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες: δύο φορές με τον Ζίβκοβιτς (φάουλ στο 49΄, πλασέ στο 53΄), μία με τον Μεϊτέ (56΄) και μία με τον Τάισον στο 58΄, όταν πήρε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι αλλά αντί να πλασάρει πάσαρε στον Γιακουμάκη.

Ο Άλεξιτς σκόραρε για τον Παναιτωλικό στο 75΄ αλλά με παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη στο ξεκίνημα της αντεπίθεσης. Στο 82΄ ο Ουνάι Γκαρθία πάτησε στον Αχίλλειο, ο Σιδηρόπουλος δεν έδειξε κάρτα αλλά μετά το νέο on field review απέβαλλε τον αμυντικό του Παναιτωλικού.

Έκτοτε τίποτα δεν άλλαξε ως τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ είδε το απόλυτο σερί του να διακόπτεται και στρέφει πια την προσοχή στο παιχνίδι της Τετάρτης (24/9, 19:45) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.