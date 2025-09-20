Δεύτερη σερί νίκη για τον Βόλο

Ο Βόλος πανηγύρισε τη δεύτερη (συνεχή) νίκη του στο πρωτάθλημα και πρώτη στην έδρα του, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 4η αγωνιστική.

Οι Θεσσαλοί ανέβηκαν στους 6 βαθμούς ενώ η ομάδα της Πελοποννήσου παρέμεινε στον έναν ύστερα από ένα κακό ξεκίνημα, με τον Σάββα Παντελίδη να μην αισθάνεται πλέον και πολύ άνετα.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο άνοιξε το σκορ στο 35ο λεπτό με τον Λάμπρου, όταν στο σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Σίπτσιτς, βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου.

Στη συνέχεια η ομάδα της Μαγνησίας έχασε ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο εν τέλει βρήκε στο 72ο λεπτό: μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Κάργας έκανε την κεφαλιά και ο Φορτούνα με προβολή έγραψε το 2-0.

Στο 80΄ ο διαιτητήγς Πολυχρόνης καταλόγισε πέναλτι μετά την παρέμβαση του VAR, για μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα, με τον Ιταλό επιθετικό να ευστοχεί στο 82΄ και να ξαναβάζει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Στο 88΄ οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν γκολ με τον Χαραλαμπόγλου ύστερα από φάση διαρκείας, αλλά το VAR διόρθωσε το λάθος του βοηθού που δεν είχε καταλογίσει το εμφανές οφσάιντ.