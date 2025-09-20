Logo Image

Δεύτερη σερί νίκη για τον Βόλο

Αθλητικά

Δεύτερη σερί νίκη για τον Βόλο

Η ομάδα της Μαγνησίας επιβλήθηκε 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσλικό στάδιο

Ο Βόλος πανηγύρισε τη δεύτερη (συνεχή) νίκη του στο πρωτάθλημα και πρώτη στην έδρα του, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 4η αγωνιστική.

Οι Θεσσαλοί ανέβηκαν στους 6 βαθμούς ενώ η ομάδα της Πελοποννήσου παρέμεινε στον έναν ύστερα από ένα κακό ξεκίνημα, με τον Σάββα Παντελίδη να μην αισθάνεται πλέον και πολύ άνετα.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο άνοιξε το σκορ στο 35ο λεπτό με τον Λάμπρου, όταν στο σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Σίπτσιτς, βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου.

Στη συνέχεια η ομάδα της Μαγνησίας έχασε ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο εν τέλει βρήκε στο 72ο λεπτό: μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Κάργας έκανε την κεφαλιά και ο Φορτούνα με προβολή έγραψε το 2-0.

Στο 80΄ ο διαιτητήγς Πολυχρόνης καταλόγισε πέναλτι μετά την παρέμβαση του VAR, για μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα, με τον Ιταλό επιθετικό να ευστοχεί στο 82΄ και να ξαναβάζει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Στο 88΄ οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν γκολ με τον Χαραλαμπόγλου ύστερα από φάση διαρκείας, αλλά το VAR διόρθωσε το λάθος του βοηθού που δεν είχε καταλογίσει το εμφανές οφσάιντ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube